У “Динамо” може повернутись ще одна “зірка”

Грузинський захисник "Мілана" Каха Каладзе не з`явився на полі в недільному матчі Серії А проти "Палермо", незважаючи на травму іншого центрбека Тьягу Сілви.

Як повідомляє Динамоманія з посиланням на transfermarketweb, київське "Динамо" не проти повернути Каладзе, як зробило цього літа з Андрієм Шевченком.

Окрім того, новий наставник "Зеніта" Лучано Спаллетті був би радий бачити грузина в пітерському клубі на наступний сезон.

Також є інформація про зацікавленість в Каладзе з боку німецьких та іспанських клубів. Зараз Каха роздумує над тим, в якому клубі він би міг продовжити свою кар`єру.

Нагадаємо, 29 серпня 2009 року Шевченко уклав контракт з київським "Динамо" за схемою 2+1, отримавши сьомий номер.

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