“Шахтарі” вирушили до Белграду

Сьогодні, 15 грудня о 10:00 авіалайнер з футболістами та тренерським штабом «Шахтаря» на борту узяв курс з донецького аеропорту на столицю Сербії. «Гірники» проведуть у повітрі більше двох годин, після чого зроблять посадку у аеропорту Белграда. Для участі у завершальному матчі групової стадії Ліги Європи до Сербії відправилися 19 футболістів.

Воротарі: Рустам Худжамов, Андрій Пятов;

Захисники: Олександр Чижов, Микола Іщенко, Разван Рац, Ярослав Ракицький;

Півзахисники: Вілліан, Ігор Дуляй, Олексій Гай, Томаш Хюбшман, Жадсон, Костянтин Кравченко, Фернандіньо, Василь Кобін, Олексій Полянський;

Нападаючі: Олександр Гладкий, Луіс Адріано, Джуліус Агахова, Віталій Віценець.

Вже у Белграді до команди приєднаються Даріо Срна та Маріуш Левандовскі. Капітан «гірників» відпросився на один день, щоб залагодити свої особисті справи у Хорватії, а кращий футболіст Польщі у себе на батьківщині був нагороджений відповідним призом.

Прес-служба ФК «Шахтар»