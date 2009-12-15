Чому полякам не сподобався логотип Євро-2012

Варшава. 15 грудня. УНІАН. Більшості полякам не сподобався презентований вчора логотип Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який спільно організовують Польща та Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, 42% Інтернет-користувачів одного із найпопулярнішого в Польщі новинного порталу TVN24, назвали логотип «повною поразкою», зауваживши, що на ньому переплутано кольори національного прапору Польщі.

На логотипі представлено червоно-білу послідовність кольорів, у той час як національний прапор Польщі є біло-червоним.

30% користувачам порталу сподобався презентований логотип. Вони позитивно оцінили ідею із використанням у ньому квітки та заявили, що кращого не можна було й придумати.

Ще 28% учасників голосування, в якому взяли участь понад 9 тис. користувачів порталу, відзначили, що насправді найважливішим є не логотип, а успішне проведення турніру.

Як повідомлялося, логотип Євро-2012 представляє суцвіття - футбольний м`яч і дві квітки. Ліва квітка - червоно-біла (кольори прапору Польщі), права - жовто-блакитна (кольори прапору України).