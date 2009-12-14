Світ побачив логотип Євро-2012 (фото)

Сьогодні у Києві відбулась презентація логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася на Михайлівській площі.

Логотип являє собою футбольний м’яч і дві квітки.

На заході були присутні президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, високопосадовці Польщі та України.

Також було презентовано слоган чемпіонату - “Творимо історію разом”.

Після закінчення церемонії презентації В.ЮЩЕНКО привітав усіх з тим, що Україна на даний момент вдало виконує роботу з підготовки проведення фінальної частини Євро-2012. «Вітаю вас з цією перемогою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО висловила задоволення тим, що, незважаючи на внутрішні політичні та економічні проблеми за останні півтора роки Україна змогла продемонструвати вагомі результати підготовки своїх об’єктів до Євро-2012.

«Я хочу побажати красивого проведення чемпіонату і, звичайно ж, історичних перемог», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що для України це унікальна можливість для розбудови своєї спортивної, культурної та туристичної інфраструктури.

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, виступаючи на церемонії, наголосив, що представлення символу і гасла Євро-2012 у центрі Києва стане “визначною віхою по підготовці не лише до Чемпіонату Європи з футболу, але й до широкомасштабної презентації самобутньої культурологічної палітри колиски слов’янської цивілізації”.

Г.СУРКІС нагадав про рішення УЄФА, що містами, які прийматимуть чемпіонат в Україні, офіційно затверджені Київ, Донецьк, Львів та Харків, а також про те, що фінальний поєдинок Євро-2012 пройде у Києві на НСК «Олімпійський».

Він подякував європейським футбольним функціонерам та особисто президенту УЄФА М.ПЛАТІНІ. “Від імені мільйонів українських вболівальників я хочу це раз подякувати Європейському футбольному союзу в особі Мішеля ПЛАТІНІ за те, що ми змогли спільно подолати випробування складної дистанції на шляху до омріяної мети”, - наголосив Г.СУРКІС.

За його словами, сьогодні Україна вступає у нову фазу наближення до головного футбольного свята – Євро-2012.