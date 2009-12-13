УЄФА ще може забрати у будь-якого міста України право на Євро-2012

УЄФА може відкликати у будь-якого українського міста право на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у разі, якщо будуть зірвані терміни підготовки об`єктів або не дотримані стандарти.

Про це говориться в листі президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ на ім`я віце-прем`єр міністра України Івана ВАСЮНИКА, повідомляє прес-служба віце-прем`єра.

«У своєму листі на моє ім`я президент УЄФА зазначив, що рішення є визнанням напруженої й відданої роботи української сторони впродовж останніх місяців. Проте, необхідно ще багато чого зробити і уряду, і містам для того, щоб гарантувати належну підготовку в Євро-2012. УЄФА продовжить здійснювати моніторинг підготовки до турніру. У разі, якщо будуть зірвані терміни підготовки об`єктів або не дотримані стандарти, як останньої мірою УЄФА може відкликати у будь-якого українського міста право на проведення матчів Євро-2012», - цитує І.ВАСЮНИКА прес-служба.

Водночас віце-прем`єр переконаний в успіху: «Україна і Польща проведуть турнір на найвищому рівні».

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Виконком УЄФА затвердив всі 4 українських міста-претендента - Київ, Донецьк, Харків, Львів - господарями Євро-2012. При цьому фінал чемпіонату відбудеться в Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".