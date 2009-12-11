Розклад міжнародних трансляцій 17 туру

15:44, 11 грудня 2009
Футбол 2012
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За кордоном побачать 4 матчі

У звітному турі за кордоном можна буде спостерігати за чотирма матчами Епіцентр Чемпіонату України.

12 грудня

Зоря − Оболонь

«Інтер+» (пряма трансляція)

Шахтар − Іллічівець

«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, пряма трансляція)

«Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція)

«Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція)

13 грудня

Металург (Донецьк) − Карпати

«Інтер+» (пряма трансляція)

«Hay ТV» (Вірменія, пряма трансляція)

«Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція)

«Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція)

Таврія − Динамо

«Інтер+» (пряма трансляція)

«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, пряма трансляція)

«Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція)

«Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція)

Прямі відеотрансляції матчів чемпіонату доступні у мережі Інтернет на сайті Офіційного інтернет-транслятора змагань − football.ua.

Офіційний сайт УПЛ
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