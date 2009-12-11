Розклад міжнародних трансляцій 17 туру

За кордоном побачать 4 матчі

У звітному турі за кордоном можна буде спостерігати за чотирма матчами Епіцентр Чемпіонату України. 12 грудня Зоря − Оболонь «Інтер+» (пряма трансляція) Шахтар − Іллічівець «НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, пряма трансляція) «Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція) «Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція) 13 грудня Металург (Донецьк) − Карпати «Інтер+» (пряма трансляція) «Hay ТV» (Вірменія, пряма трансляція) «Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція) «Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція) Таврія − Динамо «Інтер+» (пряма трансляція) «НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, пряма трансляція) «Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція) «Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція) Прямі відеотрансляції матчів чемпіонату доступні у мережі Інтернет на сайті Офіційного інтернет-транслятора змагань − football.ua. Офіційний сайт УПЛ

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