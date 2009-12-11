Розклад міжнародних трансляцій 17 туру
За кордоном побачать 4 матчі
У звітному турі за кордоном можна буде спостерігати за чотирма матчами Епіцентр Чемпіонату України.
12 грудня
Зоря − Оболонь
«Інтер+» (пряма трансляція)
Шахтар − Іллічівець
«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, пряма трансляція)
«Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція)
«Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція)
13 грудня
Металург (Донецьк) − Карпати
«Інтер+» (пряма трансляція)
«Hay ТV» (Вірменія, пряма трансляція)
«Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція)
«Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція)
Таврія − Динамо
«Інтер+» (пряма трансляція)
«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, пряма трансляція)
«Polsat Futbol» (Польща, пряма трансляція)
«Boom Sport Two» (Румунія, пряма трансляція)
Прямі відеотрансляції матчів чемпіонату доступні у мережі Інтернет на сайті Офіційного інтернет-транслятора змагань − football.ua.Офіційний сайт УПЛ