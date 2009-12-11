“Челсі” хоче Срну?

Лондонський "Челсі" збирається запропонувати 10 мільйонів фунтів стерлінгів донецькому "Шахтарю" за правого захисника і капітана команди Даріо Срну.

Як повідомляє "Evening Standard", керівництво "аристократів" вже направило офіційний запит українському клубу. Втім, ця угода може бути здійснена лише в наступному місяці, коли відкриється трансферне вікно. Сам футболіст нещодавно підтвердив, що у нього є дві пропозиції від топ-клубів Європи, але не став їх називати.

Якщо Срна все-таки переїде в "Челсі", то англійці зможуть його дозаявити в Лігу чемпіонів. Хорват виступав в нинішньому сезоні з "Шахтарем" у Лізі Європи, але за правилами УЄФА клубам дозволено зареєструвати одного такого футболіста на інший європейський турнір, інформує Champion з посиланням на Liga.net