Євро-2012 відбудеться у 4 українських містах

Виконком УЄФА назвав 4 міста України, що прийматимуть Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

Хвилину тому закінчилося засідання виконкому УЄФА, який остаточно розглядав кількість і назви українських міст, які визначені як такі, що проводять Євро-2012 в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За ї словами, виконком УЄФА затвердив приймаючими Євро-2012 - Київ, Львів, Харків і Донецьк. «Крім того, місто Київ визначено як місто, яке буде проводити фінальні змагання», - додала вона.

«Я вітаю Україну з цим рішенням, це прекрасна новина. Заради таких перемог особливо в важкий кризовий рік варто було і днями, і ночами всій країні працювати», - додала вона.