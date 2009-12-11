Тимошенко вже знає про українські міста на Євро-2012

Київ. 11 грудня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 розпочнеться брифінг прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з приводу рішення Виконавчого комітету УЄФА щодо українських міст, які прийматимуть Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляється Урядовий портал, брифінг відбудеться у прес-центрі Кабінету міністрів України.

Як відомо, о 14:15 за київським часом на Мадейрі (Португалія) розпочнеться прес-конференція представників Виконкому УЄФА з приводу затвердження остаточного списку приймаючих міст Євро-2012.