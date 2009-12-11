Український півзахисник "Баварії" Анатолій Тимощук спростував чутки про свій можливий перехід в інший клуб.

"Погодьтеся, було б дивно, якби, приходячи в нову команду, я для себе спочатку визначав якусь ситуацію для того, щоб її покинути?! Між мною і "Баварією" є угода, яка закінчується через два з половиною роки. За певних умов вона може бути продовжена ще на рік", - розповів Тимощук в інтерв`ю "Спорт-Экспресс".

Футболіст каже, що йому нічого не відомо про інтерес інших команд, зокрема , "Шахтаря", "Зеніта", "Спартака" і кількох англійських клубів. Свій нинішній стан у Баварії Анатолій розцінює як бойовий.

"Мені доводиться битися на тренуваннях і в іграх за місце в складі. У футболі успіх приходить до того, хто прагне до ефективності і раціональності, я намагаюся виконувати установку тренера в повній мірі, в цьому плані він жодного разу не висловлював мені своє незадоволення", - каже хавбек.

Невдовзі Тимощук отримає бронзову медаль чемпіонату Росії, яку заробив в попередньому клубі - "Зеніті".

"Нехай "Зеніт" і не перший, але будь-який результат - це показник роботи протягом сезону. Мені обіцяли надіслати медаль до Німеччини. Можу сказати, що раніше в моїй колекції бронзових медалей ніколи не було. Хочу, щоб "Зеніт" завжди був чемпіоном в Росії, як і "Шахтар" в українській першості. Я завжди переживаю за свої колишні команди і бажаю їм досягнення найвищих результатів", - підсумував Анатолій.

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