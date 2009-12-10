Англійці допоможуть реформувати систему суддівства

В офісі ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ відбулося засідання робочої групи з питання створення інституту незалежного суддівства. До неї увійшли представники Федерації футболу України, Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги. Робоча група працює над концепцією реформування системи суддівства в українському футболі, яку представлять ФФУ і учасникам ПЛ та ПФЛ до кінця 2009 року.

На зібранні були обговорені питання структури та функцій організації, яку планується створити наступного року. Окрім того, арбітр ФІФА Василь Мельничук поділився інформацією, отриманою під час нещодавнього візиту до офісу Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) − організації, що займається питаннями суддівства в англійській Прем’єр Лізі − щодо принципів організації та щоденної роботи арбітражу в Англії.

Всі учасники робочої групи висловили свої пропозиції, які будуть враховані при створенні концепції реформи.

15 грудня до Києва з робочим візитом завітає Кейт Хаккетт − генеральний менеджер PGMOL (арбітр з 23-річнім стажем, 11-ть з яких був арбітром ФІФА). Він візьме участь у засіданнях робочої групи за запрошенням Прем’єр-ліги України.

Максим Бондарев, виконавчий директор ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ: «Реформування системи суддівства − одне з головних завдань, яке поставили клуби перед Прем’єр-лігою на 2010 рік. Над цим питанням разом працюють провідні фахівці ФФУ, ПФЛ та ПЛ і ми знаходимо спільну думку у ключових питаннях. Впевнений, що візит Кейта Хаккетта стане вагомим кроком до реалізації проекту».

Офіційний сайт УПЛ