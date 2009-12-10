Суркіс їде на Мадейру

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс візьме участь у засіданні Виконавчого комітету УЄФА, що пройде у Фуншалі, на португальському острові Мадейра, 10-11 грудня. Серед головних пунктів порядку денного останнього в цьому році зібрання Виконкому − затвердження остаточного списку приймаючих міст Євро-2012, а також визначення арени фінального матчу турніру.

Травневе рішення

Зауважимо, що вердикт стосовно українських міст-організаторів буде оголошений у п’ятницю, 11 грудня. Саме таку дату визначило рішення Виконавчого комітету, прийняте на засіданні в Бухаресті в травні минулого року, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Нагадаємо, що тоді було затверджено лише одне місто з боку України − Київ, а Донецьку, Львову та Харкову надали час до 30 листопада 2009 року, аби виконати необхідні умови щодо підготовки стадіонів, інфраструктури аеропортів, регіонального транспорту, розміщення тощо.

Фінансовий «фейр-плей»

Окрім цього Виконком під головуванням президента УЄФА Мішеля Платіні заслухає доповідь про результати фінансового «Фейр-плей». На останній вересневій зустрічі у Ньоні комітет схвалив проект фінансового «Фейр-плей», що спрямований на зміцнення благополуччя європейського клубного футболу. Головна мета концепції − сприяти фінансовій рівності клубів і зробити їх стабільнішими в довгостроковій перспективі. Для вирішення цього завдання буде вжита ціла низка заходів.

Зобов`язання клубів

Так, клуби, чий фінансовий оборот за певний період перевищуватиме встановлений ліміт, повинні будуть зрівняти доходи з витратами. У такий спосіб вони не зможуть на постійній основі витрачати більше, ніж заробляють. Крім того, клуби забезпечать спеціальними посібниками щодо рівня зарплат і витрат на трансфери, а також індикаторами стабільності рівня заборгованостей. Клуби також повинні будуть виконувати всі взяті на себе фінансові зобов`язання.

Система виявлення шахрайства

Члени Виконавчого комітету УЄФА ознайомляться із звітом про практичні підсумки застосування Системи виявлення шахрайства під час гри на тоталізаторі. У листопаді в штаб-квартирі УЄФА відбулася зустріч представників Європейського футбольного союзу з дев`ятьма футбольними асоціаціями, внутрішні матчі яких фігурують в матеріалах розслідування німецької влади. На цій зустрічі також розглядалася низка підозрілих єврокубкових поєдинків.

Програма конгресу

Також на засіданні у Фуншалі буде обговорюватися програма XXXIV Чергового конгресу УЄФА, що відбудеться в Тель-Авіві 25 березня 2010 року. Разом з нею члени Виконкому повинні затвердити і створення нової комерційної компанії УЄФА.

Офіційний сайт ФФУ