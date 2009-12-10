Мессі поставив хрест на єврокубкових сподіваннях "Динамо"

Здолавши на виїзді "Динамо", "Барселона" зайняла перше місце в групі F і оформила путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як для киян єврокампанія завершилася. На гол Артема Мілевського каталонці відповіли точними ударами Хаві Ернандеса і Ліонеля Мессі.

Обидва тренери - і Валерій Газзаєв, і Хосеп Гвардіола - напередодні підкреслювали, що для їх команд цей матч має архіважливе значення. Слова свого наставника динамівці підкріпили ділом уже в першій атаці. Херард Піке сфолив на Андрієві Ярмоленку, а Андрій Шевченко зі штрафного направив м`яч до воріт сильним різаним ударом, політ якого легким торканням голови підкоригував Артем Мілевський. Цього виявилося достатньо, щоб дезорієнтувати каталонського воротаря, від рук якого снаряд і прослизнув у сітку.

Шанс відігратися "Барселона" одержала на 12-ій хвилині. Олександр Шовковський невдалою передачею створив гольовий момент для Мессі, проте володар "Золотого м`яча", вийшовши на ударну позицію, програв дуель голкіперові, який в ефектному стрибку виправив свою помилку. Цей курйоз вніс нервозність до лав динамівців, тоді як гості, навпаки, отримали заряд упевненості. Вже в наступній атаці воротареві киян довелося вступати в гру після ударів Даніела Алвеса і Златана Ібрагімовича.

Рівновага в рахунку була відновлена під час розмашистої атаки підопічних Гвардіоли. Мессі відпасував направо, звідки Ерік Абідаль виконав націлений простріл до лінії воротарського - туди, куди вже рвався Хаві. Півзахисник відірвався від свого “опікуна” Леандро Алмейди, а інше було справою техніки. "Барса" міцно оволоділа ініціативою, тоді як динамівці аж до закінчення першого тайму були вимушені діяти на контратаках.

Відразу після перерви активніше виглядали синьо-білі. Тому самому Леандро Алмейді не вистачило зовсім трохи, щоб ударом головою вразити кут воріт Віктора Вальдеса після навісу Шевченка від лівої бровки. Втім, каталонцям знадобилося зовсім небагато часу, щоб направити гру в колишнє русло. Гості знов окупували чужу половину поля, довго контролювали м`яч, а їх суперники тримали оборону і терпляче чекали своєї години.

Газзаєв, щоб підсилити атаку своєї команди, замість номінального захисника Жерсона Маграо кинув в бій креативного хавбека Мілоша Нінковича. Втім, кардинальним чином ця заміна на співвідношення сил на полі не вплинула. Зате гості врешті-решт добилися свого. Тарас Михалик поблизу своєї штрафної порушив правила на Мессі, і що сам потерпілий дивовижним за точністю крученим ударом поверх стінки приніс перемогу "Барселоні".

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