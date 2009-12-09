“Барселону” взяли під посилену охорону

Київ. 9 грудня. УНІАН. Охорону громадського порядку під час сьогоднішнього матчу в столиці між київським “Динамо” та іспанською «Барселоною» забезпечуватимуть 1 тис. 300 працівників Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві.

Із вказаної кількості працівників міліції 350 - бійці Внутрішніх військ. Зокрема, під посилену охорону буде взята прилегла до стадіону територія, центральні станції метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, цей матч розпочнеться сьогодні о 21.45 на стадіоні “Динамо” імені Валерія Лобановського.