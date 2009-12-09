Українці і французи не виявили переможця

Україна (U-18) − Франція (U-18) − 1:1

Голи: 1:0 Коваль (29), 1:1 Белфоділ (63).

Україна: Гальчук, Насонов, Ордець, Рижук, Сухоцький, Караваєв (Рябушко, 54), Нойок, Бабенко, Калитвинцев (Довгий, 46), Іванко (Жичиков, 83), Коваль (Куриленко, 70).

Впевнений початок У вівторок, 8 грудня, на полі тренувальної бази київського «Динамо» у Конча-Заспі юнацька збірна України (футболісти 1992 року народження) завершила внічию товариський матч із французькими однолітками. Господарі дуже непогано провели першу половину зустрічі − володіли територіальною перевагою, впевнено контролювали м’яч і нагнітали тиск на ворота суперників.

Логічний гол

М’яч, котрий забили підопічні Олександра Головка, виглядав доволі логічним. Підключившись до атаки, захисник дніпропетровського «Дніпра» Олександр Насонов гострою передачею знайшов у карному майданчику гостей Володимира Коваля, і динамівець розважливим ударом поцілив у дальній кут воріт − 1:0. Ще до перерви «синьо-жовті» мали чудовий шанс відзначитися повторно, проте скористатися ним не зуміли.

Помилка захисту

У другому таймі співвідношення сил на полі змінилося. Українські футболісти, чиї команди вже тривалий час перебувають у відпустках, помітно підсіли, чим і скористалася французька збірна. Вона перехопила ініціативу, перевела гру на половину поля господарів і досить швидко відновила паритет. Центральні оборонці Дмитро Рижук та Іван Ордець не встигли завадити Ісхаку Белфоділу вийти на ударну позицію і надіслати м’яч у сітку повз голкіпера Євгена Гальчука.

Повторна зустріч

У час, що залишався до фінального свистка, ближче до успіху були гості, однак змінити цифри на табло цього вечора їм вже не судилося. У підсумку − 1:1. Другий двобій цих суперників відбудеться у четвер, 10 грудня, у Кончі-Заспі. Початок − о 12.00.

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