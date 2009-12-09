У “Динамо” з’явиться новий воротар?

Після гри із запорізьким "Металургом" керівництво київського "Динамо" підписало попередній контракт із 16-річним воротарем Максимом Ковалем.

Максим обійшовся "біло-синім" у 500 тисяч доларів, повідомляють "Известия в Украине".

Сума відступних виявилася мінімальною через те, що Коваль ще неповнолітній.

Як повідомили газеті в "Металурзі", керівництво "Динамо" запропонувало за Максима 500 тисяч доларів плюс Станіслава Богуша у якості часткової компенсації.

Максим відіграє до кінця чемпіонату в "Металурзі", після чого, влітку наступного року, приєднається до киян.

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