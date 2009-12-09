Результати матчів Ліги чемпіонів (групи A-D)

Тимощук забив на останній хвилині

Відбулися матчі останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів в групах A-D Група A Маккабі - Бордо 0:1 (Жюссі 13) Ювентус - Баварія 1:4 (Трезеге 19 - Бутт 30 пен., Оліч 52, Гомес 83, Тимощук 90+1) Після шістьох турів: Бордо - 16 очок, Баварія 10, Ювентус 8, Маккабі 0 Група B Бешикташ - ЦСКА 1:2 (Бобо 86 - Красіч 41, Алдонін 90+6) Вольфсбург - МЮ 1:3 (Джеко 56, Оуен 44, 83, 90) Після шістьох турів: МЮ - 13 очок, ЦСКА 10, Вольфсбург 7, Бешикташ 4 Група C Цюрих - Мілан 1:1 (Гаїч 29, Роналдіньо 64 пен.) Марсель - Реал 1:3 (Гонсалес 11 - Роналду 5, 83, Альбіоль 60) Після шістьох турів: Реал - 13 очок, Мілан 9, Марсель 7, Цюрих 4 Група D Челсі - АПОЕЛ 2:2 (Ессьєн 19, Дрогба 26 - Зевлаков 6, Мірославлєвич 87) Атлетіко - Порту 0:3 (Алвеш 2, Фалькао 14, Халк 76) Після шістьох турів: Челсі - 14 очок, Порту 12, Атлетіко 3, АПОЕЛ 3 Сьогодні ввечері крапки над "і" розставлять (у дужках набрані очки): Група E. Ліверпуль (7) - Фіорентина (12), Ліон (10) - Дебрецен (0) Група F. Динамо (5) - Барселона (8), Інтер (6) - Рубін (6) Група G. Севілья (10) - Глазго Рейнджерс (2), Штутгарт (6) - Уніря (8) Група H. Олімпіакос (7) - Арсенал (13), Стандард (4) - А3 Алкмаар (3)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter