Газзаєв: “Наше завдання – обіграти “Барселону”

Для київського "Динамо" матч з "Барселоною" є одним з найважливіших за останні півроку.

Про це на передматчевій прес-конференції заявив головний тренер киян Валерій Газзаєв, повідомляє кореспондент "Чемпіона".

"Травмованих немає. Усі готуються до завтрашньої гри. За винятком Хачеріді. У Нінковіча було невеличке пошкодження, але динаміка відновлення нормальна. До завтрашнього матчу, я думаю, він буде готовий", - розпочав він.

"Усі чотири команди у нашій групі претендують на вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів. І вони будуть вирішувати своє завдання. Наше завдання - обіграти „Барселону". Але гра покаже. Це найважливіша гра за півроку. Тому завтра, я думаю, кожен гравець має показати свою найкращу гру", - додав Газзаєв.

"Нульова нічия нас не влаштує. Такий результат нам нічого не дасть. Я чудово знаю можливості наших гравців. А завтрашня зустріч покаже силу команди та силу окремого виконавця", - зазначив наставник.

Також тренер киян зазначив, що задоволений грою своїх підопічних в останніх матчах.

"І у Запоріжжі, і в Одесі зіграли нормально. Просто не вдалося реалізувати моменти. Вцілому, грою я задоволений. Гравці у хорошому фізичному стані", - підсумував Газзаєв.