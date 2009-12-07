Чигринський прилетить до Києва разом із «Барсою»

Завтра команда Пепа Гвардіоли прилетить до Києва разом з українцем Дмитром Чигринським.

Таким чином, на гру з Динамо прибуде 19 гравців Барси плюс Чигринський. Football.uaнагадує, що Дмитро не зареєстрований у складі каталонців на Лігу Чемпіонів.

На матч з киянами були також заявлені Габріель Міліто, який повернувся після півторарічної травми, і Рафаель Маркес.

Не буде в Києві Жеффрена, який відчуває дискомфорт у правому коліні.

Повний склад Барселони виглядає так:

Вальдес, Пінто, Алвеш, Пуйоль, Маркес, Піке, Абідаль, Максвел, Туре, Бускетс, Кейта, Хаві, Іньєста, Педро, Кркіч, Ібрагімович, Анрі та Мессі.