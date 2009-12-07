Чигринський прилетить до Києва разом із «Барсою»
19:30, 07 грудня 2009Футбол 2012
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Повний склад іспанців
Завтра команда Пепа Гвардіоли прилетить до Києва разом з українцем Дмитром Чигринським.
Таким чином, на гру з Динамо прибуде 19 гравців Барси плюс Чигринський. Football.uaнагадує, що Дмитро не зареєстрований у складі каталонців на Лігу Чемпіонів.
На матч з киянами були також заявлені Габріель Міліто, який повернувся після півторарічної травми, і Рафаель Маркес.
Не буде в Києві Жеффрена, який відчуває дискомфорт у правому коліні.
Повний склад Барселони виглядає так:
Вальдес, Пінто, Алвеш, Пуйоль, Маркес, Піке, Абідаль, Максвел, Туре, Бускетс, Кейта, Хаві, Іньєста, Педро, Кркіч, Ібрагімович, Анрі та Мессі.
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