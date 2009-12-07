«Динамо» – «Барселона»: а судді хто?

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме завершальний поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА «Динамо» (Київ) – «Барселона» (Іспанія).

В середу на поле стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського команди виведе арбітр з Англії Говард Вебб (Howard Webb), інформує прес-служба ФК «Динамо» (Київ). Вебб народився 14 липня 1971 року, на даний момент мешкає в місті Ротерхем, Південний Йоркшир. Раніше Говард працював у поліцейському департаменті, але по мірі розвитку кар’єри арбітра вирішив зосередитися виключно на роботі «зі свистком». Піти суддівською стежкою англієць вирішив у 1989 році, коли почав обслуговувати матчі регіональної ліги Ротерхема. Пройшовши тривалий шлях від асистента арбітра в Північно-Східній футбольній лізі, у 2003 році Вебб почав обслуговувати матчі прем’єр-ліги в якості головного рефері. У статусі арбітра ФІФА англійця було затверджено в 2005 році.

За чотири роки міжнародної кар’єри Вебб жодного разу не зустрічався з «Динамо», але українські команди неодноразово зустрічалися на його шляху. У фінальному турнірі чемпіонату Європи 2006 року серед молодіжних збірних англієць зафіксував поразку українців від збірної Італії (0:1), а потім підопічні Олексія Михайличенка у півфіналі в серії пенальті переграли сербів (основний час – 0:0). Також під наглядом Ховарда національна команда України програла італійцям у відбірковому турнірі до Євро-2008 (1:2). Невтішні результати і для клубних українських команд, які довелося судити представнику Туманного Альбіону, – «Дніпро» в Кубку Інтертото-2006 зіграло внічию з «Марселем» на своєму полі (2:2), а донецький «Шахтар» також на своєму полі поступився «Барселоні» (1:2) в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2008/2009.

Асистентами арбітра будуть співвітчизники головного рефері – Майкл Маллеркі (Michael Mullarkey) і Даррен Кенн (Darren Cann). Функції резервного арбітра також виконає представник Туманного Альбіону Андре Маррінер (Andre Marriner). За організацією проведення матчу простежить делегат УЄФА швейцарець Міхел Пралонг (Michel Pralong), а роботу бригади арбітрів оцінить суддівський спостерігач УЄФА Дітер Паулі (Dieter Pauly) з Німеччини.