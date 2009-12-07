Українці зіграють з французами

У вівторок та четвер, 8 та 10 грудня, на тренувальній базі ФК «Динамо» в Конча-Заспі юнацька збірна України (U-18) проведе дві товариські зустрічі з однолітками із Франції.

Непростий суперник

На підготовку до контрольних поєдинків наставник українців Олександр Головко викликав 20 футболістів. «Нам доведеться протистояти дуже сильному супернику, адже французи − постійні учасники європейських першостей, − зазначив головний тренер «синьо-жовтих». − Втім, тренерський штаб упевнений, що саме у таких непростих матчах виховуються вольові якості гравців та здобувається неоціненний досвід. А він нам дуже потрібен».

Оновлений склад

«Як і раніше, ми не припиняємо пошуки потенційних кандидатів до лав збірної. Так, на грудневі поєдинки проти «триколірних» були викликані одразу шість новачків, − продовжив Головко. − А вже у січні на нашу команду очікує виступ на Меморіалі Гранаткіна, що за традицію проходитиме в Санкт-Петербурзі. Часу не так вже і багато, враховуючи, що востаннє наша команда збиралась ще у кінці серпня на міжнародному турнірі у Чехії».

Склад збірної України:

Воротарі: Євген Гальчук («Шахтар» Донецьк), Артур Денчук («Металіст» Харків).

Захисники: Дмитро Рижук, Артем Сухоцький (обидва − «Динамо» Київ), Максим Ільчиш («Ворскла» Полтава), Сергій Шевцов («Буковина» Чернівці), Іван Ордець («Шахтар»), Олександр Насонов («Дніпро» Дніпропетровськ).

Півзахисники: Руслан Бабенко («Дніпро»), Віталій Рябушко, Вадим Гриппа, Владислав Калитвинцев, Антон Довгий (усі − «Динамо»), Олександр Нойок, Олександр Караваєв (обидва − «Шахтар»), Ігор Озарків («Капати» Львів).

Нападники: Володимир Коваль («Динамо»), Максим Жичиков («Шахтар»), Віталій Іванко («Металург» Донецьк), Руслан Куриленко (без клубу).

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