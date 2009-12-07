«Шахтар» покажуть 4 канали

Матч 13-го туру чемпіонату України між «Шахтарем» та запорізьким «Металургом», що відбудеться 9 грудня, у прямому ефірі транслюватимуть відразу чотири телевізійні канали. Причому, три з них – зарубіжні: румунський «Boom Sport Two», польський «Polsat Futbol» та російський «НТВ+ Наш футбол».

Українські любителі футболу, які через якісь причини не зможуть потрапити на трибуни «Донбас Арени», побачать матч у прямому ефірі на ТК «Футбол». Початок поєдинку — 19:00 за київським часом.

Прес-служба ФК «Шахтар»