Чи буде фінал Євро-2012 у Києві

Київ. 7 грудня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК впевнений, що УЕФА прийме позитивне рішення щодо участі 4-х українських міст в Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками міст, які планують прийняти у себе матчі цього чемпіонату Європи з футболу.

І.ВАСЮНИК зауважив, що результати звіту УЕФА після перевірки виконання рішень уряду, після перевірки Києва, Донецька, Харкова та Львова, а також відповідно до логіки звіту України, який був виголошений на засіданні наглядової ради УЕФА 23 листопада, дають підстави сподіватися на позитивний результат.

«Це дозволяє мені стверджувати, що ми можемо очікувати на позитивне рішення – що Україна за результатами виконання рішень виконкому УЕФА від 13 травня практично виконала всі свої зобов’язання, і таким чином ми можемо очікувати на рішення щодо проведення чемпіонату у чотирьох містах та фінального матчу у місті Києві», - сказав віце-прем’єр.