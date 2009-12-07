Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

11:10, 07 грудня 2009
Футбол 2012
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Наступний тур 12-13 грудня

Закінчився 16-тур чемпіонату України з футболу

Дніпро - Металург Д 2:0 (Феррейра 16 пен., Самодін 90)

Закарпаття - Іллічівець 0:1 (Пуканич 89)

Кривбас - Шахтар 0:2 (Фернандіньо 31 пен., Гладкий 90+2)

Чорноморець - Динамо 0:1 (Юссуф 88)

Арсенал - Зоря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)

Карпати - Ворскла 1:0 (Федецький 83)

Металіст - Оболонь 0:1 (Варанков 62)

Металург З - Таврія 0:1 (Монахов 5)

Наступні матчі відбудуться 12 грудня:

Арсенал (17) - Чорноморець (12)

Зоря (12) - Оболонь (21)

Шахтар (34) - Іллічівець (18)

Металіст (32) - Дніпро (28)

Ворскла (16) - Закарпаття (10)

... і 13 грудня

Металург Д (24) - Карпати (24)

Кривбас (7) - Металург З (13)

Таврія (26) - Динамо  (39)

 

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