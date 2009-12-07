Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу
11:10, 07 грудня 2009Футбол 2012
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Наступний тур 12-13 грудня
Закінчився 16-тур чемпіонату України з футболу
Дніпро - Металург Д 2:0 (Феррейра 16 пен., Самодін 90)
Закарпаття - Іллічівець 0:1 (Пуканич 89)
Кривбас - Шахтар 0:2 (Фернандіньо 31 пен., Гладкий 90+2)
Чорноморець - Динамо 0:1 (Юссуф 88)
Арсенал - Зоря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)
Карпати - Ворскла 1:0 (Федецький 83)
Металіст - Оболонь 0:1 (Варанков 62)
Металург З - Таврія 0:1 (Монахов 5)
Наступні матчі відбудуться 12 грудня:
Арсенал (17) - Чорноморець (12)
Зоря (12) - Оболонь (21)
Шахтар (34) - Іллічівець (18)
Металіст (32) - Дніпро (28)
Ворскла (16) - Закарпаття (10)
... і 13 грудня
Металург Д (24) - Карпати (24)
Кривбас (7) - Металург З (13)
Таврія (26) - Динамо (39)
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