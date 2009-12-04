Розклад міжнародних трансляцій 16 туру

Як вже повідомлялося раніше, завдяки співпраці ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ та компанії IMG поступово розширюється географія телетрансляцій матчів української Прем’єр-ліги. Два поєдинки чергового туру Епіцентр Чемпіонату України вперше будуть показані у Польщі на телеканалі «Polsat Futbol».

Представляємо повний перелік матчів 16 туру, трансляції яких будуть вестись на інші країни світу.

5 грудня 2009 р.

«Чорноморець» − «Динамо»

«Інтер+» (прямий ефір)

«НТВ-Плюс Наш футбол» (Росія, прямий ефір)

«Polsat Futbol» (Польща, прямий ефір)

«Boom Sport Two» (Румунія, прямий ефір)

«Карпати» − «Ворскла»

«Інтер+» (прямий ефір)

«Polsat Futbol» (Польща, прямий ефір)

«Металург» Запоріжжя − «Таврія»

«Інтер+» (прямий ефір)

Прямі відеотрансляції матчів Епіцентр Чемпіонату України доступні також у мережі Інтернет на сайті Офіційного інтернет-транслятора чемпіонату − football.ua.

Офіційний сайт УПЛ