Результати 5-го туру Ліги Європи
За два тижні - вирішальні поєдинки
Завершився п`ятий тур групового раунду Ліги Європи. Наступний шостий тур визначить учасників 1/16 фіналу - по 2 від кожної групи - хоча в більшості груп вже визначився один, або навіть обидва переможці.
Донецький "Шахтар", який грає в групі J, зіграв 2 грудня внічию 0:0 на своєму полі з Брюгге, але його місце було гарантоване ще з попереднього туру.
Група A
Тимішоара - Аякс 1:2
Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1
Після п`яти турів: Аякс - 11 очок, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимішоара 2
Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимішоара
Група B
Валенсія - Лілль 3:1
Славія (Прага) - Дженоа 0:0
Після п`яти турів: Валенсія - 9 очок, Лілль 7, Дженоа 7, Славія 3
Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Лілль - Славія, Дженоа - Валенсія
Група C
Гамбург - Рапід (Відень) 2:0
Селтік - Хапоель (Тель-Авів) 2:0
Після п`яти турів: Гамбург - 10 очок, Хапоель 9, Селтік 5, Рапід 4
Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Рапід - Селтік, Хапоель - Гамбург
Група D
Вентспілс - Герта 0:1
Спортинг - Херенвен 1:1
Після п`яти турів: Спортинг - 11 очок, Герта 7, Херенвен 5, Вентспілс 3
Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Герта - Спортінг, Херенвен - Вентспілс
Група E
Рома - Базель 2:1
Фулхем - ЦСКА (Софія) 1:0
Після п`яти турів: Рома - 10 очок, Базель 9, Фулхем 8, ЦСКА 1
Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Базель - Фулхем, ЦСКА - Рома
Група F
Галатасарай - Панатінаїкос 1:0
Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1
Після п`яти турів: Галатасарай - 13 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 6, Штурм 1
Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Панатінаїкос - Динамо, Штурм - Галатасарай
Група G
Левськи - Вільярреал 0:2
Ред Булл - Лаціо 2:1
Після п`яти турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0
Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Вільярреал - Ред Булл, Лаціо - Левськи
Група H
Твенте - Фенербахче 0:1
Шериф - Стяуа 1:1
Після п`яти турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3
Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте
Група I
АЕК (Афіни) - Евертон 0:1
БАТЕ - Бенфіка 1:2
Після п`яти турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4
Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Евертон - БАТЕ, Бенфіка - АЕК
Група J
Тулуза - Партизан 1:0
Шахтар - Брюгге 0:0
Після п`яти турів: Шахтар - 13 очок, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0
Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Партизан - Шахтар, Брюгге - Тулуза
Група K
ПСВ Ейндховен - Спарта (Прага) 1:0
Копенгаген - Клуж 2:0
Після п`яти турів: ПСВ - 11 очок, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3
Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ
Група L
Аустрія (Відень) - Атлетік (Більбао) 0:3.
Вердер - Насьонал 4:1
Після п`яти турів: Вердер - 13 очок, Атлетік 10, Аустрія 2, Насьональ 2
Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Атлетік - Вердер, Насьонал - Аустрія
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До 1/16 фіналу Ліги Європи потрапляють по дві кращі команди з усіх 12 груп, а також вісім клубів, які фінішують третіми в своїх групах Ліги чемпіонів.
Матчі 1/16 фіналу пройдуть 18 і 25 лютого.