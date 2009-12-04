Результати 5-го туру Ліги Європи

Завершився п`ятий тур групового раунду Ліги Європи. Наступний шостий тур визначить учасників 1/16 фіналу - по 2 від кожної групи - хоча в більшості груп вже визначився один, або навіть обидва переможці.

Донецький "Шахтар", який грає в групі J, зіграв 2 грудня внічию 0:0 на своєму полі з Брюгге, але його місце було гарантоване ще з попереднього туру.

Група A

Тимішоара - Аякс 1:2

Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1

Після п`яти турів: Аякс - 11 очок, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимішоара 2

Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимішоара

Група B

Валенсія - Лілль 3:1

Славія (Прага) - Дженоа 0:0

Після п`яти турів: Валенсія - 9 очок, Лілль 7, Дженоа 7, Славія 3

Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Лілль - Славія, Дженоа - Валенсія

Група C

Гамбург - Рапід (Відень) 2:0

Селтік - Хапоель (Тель-Авів) 2:0

Після п`яти турів: Гамбург - 10 очок, Хапоель 9, Селтік 5, Рапід 4

Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Рапід - Селтік, Хапоель - Гамбург

Група D

Вентспілс - Герта 0:1

Спортинг - Херенвен 1:1

Після п`яти турів: Спортинг - 11 очок, Герта 7, Херенвен 5, Вентспілс 3

Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Герта - Спортінг, Херенвен - Вентспілс

Група E

Рома - Базель 2:1

Фулхем - ЦСКА (Софія) 1:0

Після п`яти турів: Рома - 10 очок, Базель 9, Фулхем 8, ЦСКА 1

Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Базель - Фулхем, ЦСКА - Рома

Група F

Галатасарай - Панатінаїкос 1:0

Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1

Після п`яти турів: Галатасарай - 13 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 6, Штурм 1

Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Панатінаїкос - Динамо, Штурм - Галатасарай

Група G

Левськи - Вільярреал 0:2

Ред Булл - Лаціо 2:1

Після п`яти турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0

Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Вільярреал - Ред Булл, Лаціо - Левськи

Група H

Твенте - Фенербахче 0:1

Шериф - Стяуа 1:1

Після п`яти турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3

Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте

Група I

АЕК (Афіни) - Евертон 0:1

БАТЕ - Бенфіка 1:2

Після п`яти турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4

Завершальні матчі відбудуться 17 грудня: Евертон - БАТЕ, Бенфіка - АЕК

Група J

Тулуза - Партизан 1:0

Шахтар - Брюгге 0:0

Після п`яти турів: Шахтар - 13 очок, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0

Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Партизан - Шахтар, Брюгге - Тулуза

Група K

ПСВ Ейндховен - Спарта (Прага) 1:0

Копенгаген - Клуж 2:0

Після п`яти турів: ПСВ - 11 очок, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3

Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ

Група L

Аустрія (Відень) - Атлетік (Більбао) 0:3.

Вердер - Насьонал 4:1

Після п`яти турів: Вердер - 13 очок, Атлетік 10, Аустрія 2, Насьональ 2

Завершальні матчі відбудуться 16 грудня: Атлетік - Вердер, Насьонал - Аустрія

***

До 1/16 фіналу Ліги Європи потрапляють по дві кращі команди з усіх 12 груп, а також вісім клубів, які фінішують третіми в своїх групах Ліги чемпіонів.

Матчі 1/16 фіналу пройдуть 18 і 25 лютого.