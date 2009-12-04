Гірники вперше залишили поле "Донбас Арени" без перемоги

Достроково гарантувавши собі вихід у плей-офф, гірники обрушили шквал атак на ворота гостей, але вперше залишили поле "Донбас Арени" без перемоги, пише офіційний сайт УЄФА.

Донецький "Шахтар" ще за два тури до фінішу групового етапу Ліги Європи УЄФА гарантував собі участь в 1/16 фіналу, проте на очах рідної публіки команда Мірчі Луческу відпрацювала на повну. Тим паче, що і "Брюгге" був повен рішучості реабілітуватися за болючу поразку на своєму полі з рахунком 1:4. Та все ж початок гри вийшов дещо академічним, поки господарі не набрали звичну швидкість. Тут таки з`явилися і моменти, завершити які намагався Жадсон. У першому випадку він не влучив з-за меж штрафного, а в другому бельгійців врятував кіпер.

У контратаці у відповідь на 20-ій хвилині гості за допомогою довгої діагоналі вивели на удар головою Івана Перишича - і тепер уже прийшла черга виручати партнерів Андрієві П’ятову, який дістав м`яч з лівої від нього "дев`ятки". На екваторі тайму основний воротар збірної України нагадав про себе знову, не дозволивши забити зблизька Веслі Сонку. "Донбас Арена" не на жарт завелася, погнавши свою команду на штурм воріт гостей. "Шахтар" заклик трибун почув і надовго замкнув "Брюгге" на його половині. Втім, великих дивідендів з цього натиску гірники не витягнули, хоч і заробили кілька багатообіцяючих "стандартів".

З часом гостям, які вже неабияк набігалися, вдалося відсунути гру ближче до середини поля, але навіть при цьому їх оборона продовжувала відчувати постійний тиск з боку "Шахтаря". Так, на 41-ій хвилині Луїс Адріано, який трохи засидівся в тіні, сам протаранив центр бельгійського захисту і мало не вискочив віч-на-віч зі Стейном Стейненом, але от м`яч бразильський форвард відпустив дуже далеко. У результаті, як не старалися діючі володарі Кубка УЄФА, відкрити рахунок до перерви вони так і не змогли. До речі, вперше в нинішньому розіграші Ліги Європи.

Початок другого тайму нагадав стартові хвилини. "Шахтар" знову ж таки розкочегарився не відразу, і знову-таки перший момент біля воріт "Брюгге" узявся завершити Жадсон. Але й цього разу вдача була на боці кіпера. Відповідь гостей була теж на диво знайомою - довга діагональ на Сонка, удар якого в ближню "дев`ятку" дивом переводить на кутовий П’ятов. На цьому аналогії були вичерпані. Обстрілювати ворота Стейнена тепер узялися гравці різних амплуа - захисник Разван Рац, хавбек Фернандіньо, нападаючий Луїс Адріано. Але м`яч вперто не йшов у ворота.

З кожною хвилиною "Шахтар" додавав і додавав, до максимуму розширюючи фронт своїх атак. Ближче до кінцівки перевага чорно-помаранчевих стала взагалі тотальною. Для повного щастя підопічним Луческу не вистачало лише забитого гола. Час безповоротно йшов, а його все не було. Наставник гірників кинув у бій Костянтина Кравченка і той хвилин за десять до фінального свистка був близький до успіху. Проте м`яч просвистів за метр від штанги. Останній гольовий момент втратив Маріуш Левандовські, який вийшов на заміну, із забійної позиції головою він запустив м`яч у небеса.