Якого тренера для збірної хоче Ахметов

Донецьк. 3 грудня, УНІАН. Президент ФК «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ готовий нести фінансові витрати для запрошення головним тренером збірної України з футболу «сильного тренера».

Про це він заявив під час відкритого тренування команди, повідомили УНІАН у прес-службі клубу.

За словами Р.АХМЕТОВА, він «із задоволенням» візьме участь у фінансуванні нового тренера збірної, тому що «це питання стосується не одного Григорія Михайловича (президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА - УНІАН), а стосується усієї країни».

«Якщо я повинен взяти участь, виділити бюджет на те, щоб національна збірна мала сильного тренера - я за це двома руками», - сказав Р.АХМЕТОВ. При цьому він додав, що єдине, проти чого він виступатиме, «якщо цей тренер стане суміщати роботу в клубі і в збірній». «Я не пам`ятаю, щоб це приводило до успіху», – зазначив президент «Шахтаря».

На думку Р.АХМЕТОВА, досвідчений тренер допоможе українській збірній «швидше пройти шлях, краще долати перешкоди, зробити менше помилок», і не важливо, з якої країни він буде і якої національності.

«Ми повинні привести тренера, який зробить національну команду краще… Головне, щоб ми дивилися на гру команди, раділи, отримували задоволення і пишалися тим, що наша збірна конкурує на найвищому європейському і світовому рівні», - наголосив Р.АХМЕТОВ.

Він закликав Г.СУРКІСА знайти такого серйозного фахівця, на якому «економити не можна».

Кажучи про вірогідний прихід на посаду тренера збірної наставника «Шахтаря» Мірчі ЛУЧЕСКУ, Р.АХМЕТОВ зазначив, що «дозволяє провести переговори» і «поважатиме вибір, який зробить тренер». Проте, за словами Р.АХМЕТОВА, якби М.ЛУЧЕСКУ вирішив піти у збірну, «Шахтар» опинився б у незручному положенні». «Єдине, про що попросив би - зробити перехід взимку. А ми б за цей час ухвалили інше рішення, хоча для нас воно було б болючим», - додав президент «Шахтаря».

Як повідомляв УНІАН, Україна програла стикові матчі проти збірної Греції за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2010 року. Після цього багато футбольних експертів заявили про необхідність зміни головного тренера національної збірної. Зараз збірну очолює Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.