Як зіграв суперник “Динамо”

Каталонська «Барселона» провела поєдинок 15-го туру чемпіонату Іспанії. Відзначимо, що решта матчів туру пройде 19-20 грудня, але у зв`язку з участю каталонців у клубному чемпіонаті світу їх поєдинок із «Хересом» перенесли на раніший термін.

Надавши відпочинок деяким основним гравцям (новоспечений володар «Золотого м`яча» Мессі, а також Ібрагимович та Іньєста залишилися в запасі), головний тренер «синьо-гранатових» Хосеп Гвардіола напевно не чекав, що поєдинок з очевидним аутсайдером складатиметься настільки складно для його команди.

Перший тайм пройшов у нудній грі, по якій жодна з команд не мала переваги. А ось друга половина, ледве почавшись, стала більш удачливою для гостей – Максвел подав з лівого флангу, а Анрі, вискочивши з-за спини захисника, головою переправив м`яча до сітки воріт.

Після цього футболісти «Хереса» спробували що-небудь протиставити супернику, провели кілька перспективних атак, але зрівняти рахунок господарі не змогли. А вже в компенсований час каталонці закріпили свою перемогу, коли Ібрагимович холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.

Наступний свій поєдинок «Барселона» проведе в суботу, 5 грудня, проти «Депортиво», після чого на каталонців чекає виліт до Києва. У вівторок, 8 грудня, відбудеться обов`язкові прес-конференція та відкрите тренування, передуючі матчу групового турніру Ліги чемпіонів, а наступного дня на нас чекає власне поєдинок «Динамо» проти володаря найпрестижнішого клубного трофея Європи.

«Херес» – «Барселона» – 0:2 (0:0).

«Барселона»: Віктор Вальдес, Даніель Алвеш, Маркес, Чигринський, Максвел, Турі, Кейта, Хаві, Педро (Мессі, 55), Кркич (Ібрахимович, 67), Анрі (Іньєста, 83).

Голи: Анрі (46), Ібрагимович (90+3).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)