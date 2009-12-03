Луческу відмовився очолити збірну України

Напередодні поєдинку Ліги Європи «Шахтар» — «Брюгге» (3 грудня, Донецьк. Початок - о 19:30) головний тренер гірників Мірча Луческу провів прес-конференцію і відповів на запитання журналістів. Представники ЗМІ, звичайно ж, скористалися нагодою, щоб запитати Луческу про пропозицію президента ФФУ Григорія Суркіса очолити збірну України, яку той озвучив днями. Тренер відповів, що не бачить для себе можливості зайняти цей пост.

"Вважаю, що в національній збірній має бути нейтральний тренер, - цитує Луческу прес-служба «Шахтаря», - Не хотілося б знаходитися в диспуті з уболівальниками «Шахтаря» або «Динамо», незалежно від того, хто вони — журналісти-вболівальники чи люди, які мають свою думку. Тренер національної збірної має бути незалежним, щоб працювати спокійно, з великою упевненістю. А оскільки ще до офіційного запрошення вже були всілякі дискусії, опитування і так далі, то я категорично заявляю, що жодної можливості приймати національну збірну України я не маю. Але якщо потрібна буде моя допомога в тих або інших питаннях, я зроблю все можливе і віддам всі свої знання, щоб допомогти успішному виступу збірної України на міжнародній арені. Така моя категорична відповідь. Хотілося б закрити цю тему і готуватися до завтрашньої дуже важливої гри. І просто виграти".