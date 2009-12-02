ФІФА покарало Україну за фаєри

ФІФА покарала Україну за безлади, які влаштували українські фанати на матчі проти Англії в межах відбіркового циклу чемпіонату світу 2010 року, який відбувся 10 жовтня на "Дніпро-Арені".

Про це заявив перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко, інформує new-most.info.

За його словами, українська Федерація оштрафована на 50 тисяч євро. С.Стороженко додав, що "наступного разу санкції будуть суворіші".

Як повідомлялось, під час матчу Україна - Англія у Дніпропетровську вболівальники закидали поле фаєрами. Раніше передбачалося, що ФІФА може дискваліфікувати стадіон "Дніпро-Арена" або зобов`язати збірну України провести матч при порожніх трибунах.

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