Хто покаже Шахтар - Брюгге

Матч 5-го туру групової стадії Ліги Європи «Шахтар» – «Брюгге» телеглядачі зможуть побачити у прямому ефірі. Таку можливість шанувальникам футболу нададуть відразу три телеканали: «Перший національний», «Спорт 1» та «НТВ+Наш Футбол». Початок мовлення з «Донбас Арени» – у четвер, 3 грудня о 19:50.

Крім того, зустріч «гірників» з бельгійцями покаже у запису телеканал «НТВ+Футбол». Початок трансляції – 4 грудня о 02:50.

Прес-служба ФК «Шахтар»