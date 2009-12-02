Міністр спорту Польщі вірить у формулу 4х4 на Євро-2012

Україна за останні півроку досягла значного прогресу у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, тому УЄФА затвердить чотири українських міста організаторами першості.

Таку думку у розмові з кореспондентом УНІАН висловив міністр спорту Польщі Адам ГЄРШ.

Він зауважив, що експерти УЄФА на останньому робочому засіданні підтвердили «значний прогрес» у підготовці України до проведення Євро-2012.

«У мене склалося враження, що позитивні звіти української сторони вказують на те, що таке рішення (про затвердження 4 приймаючих міст) дуже імовірне», - сказав міністр.

А.ГЄРШ також назвав малоймовірним втрату Києвом права приймати фінальний матч Євро-2012. На його думку, це може статися лише у випадку виникнення проблем із вчасним завершенням реконструкції НСК “Олімпійський”.

За словами А.ГЄРША, навіть якщо виникнуть проблеми із затвердженням одного з українських міст, жодне запасне польське місто не перебере право приймати матчі Євро-2012.

На його думку, у крайньому випадку в українських та польських містах-організаторах чемпіонату відбудуться додаткові матчі.

«Це план «Б». Я вірю в 4 на 4», - наголосив А.ГЄРШ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинається дводенний візит А.ГЄРША до України, який планує обговорити українськими посадовцями питання стосовно підготовки до Євро-2012.

На право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року претендують чотири українських міста: Київ, Донецьк, Львів і Харків. На даний момент остаточно затвердженим є лише Київ.

Виконавчий комітет УЄФА має остаточно затвердити міста-організатори чемпіонату 11 грудня.

У Польщі матчі Євро-2012 мають відбутися у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані.