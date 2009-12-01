Полтава надала землю для спортбази до Євро-2012

Полтава. 1 грудня. УНІАН. Полтавська обласна державна адміністрація виділила 2,7 га землі під Полтавою для майбутньої бази ФК «Полтава», яку також використовуватимуть як базовий табір для однієї зі збірних на Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Іван БЛИЗНЮК.

За його словами, відповідна спортивна база з`явиться в селищі Терешки під Полтавою.

Там планують зробити два поля – штучне і натуральне - стандартних розмірів, поставити трибуни на півтори тисячі місць, побудувати житлові і побутові приміщення, обладнати тренажерний зал, забезпечити решту інфраструктури. В цілому орієнтовна вартість цієї бази - 70 млн. грн.