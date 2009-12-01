Віталія Данілова знову обрали президентом футбольної Прем`єр-ліги.

За кандидатуру В.Данілова проголосували 11 власників клубів. Один утримався, повідомляє кореспондент "Чемпіона".

Як розповів президент полтавської "Ворскли" Олег Бабаєв, проти В.Данілова голосували Ігор Суркіс, Олександр Ярославський, Олександр Лівшиц і Вадим Рабінович.

Підтвердив цей факт і сам власник київського "Арсенала" Вадим Рабінович.

За словами О.Бабаєва, власники клубів дали В.Данілову три місяці на створення Інституту незалежного суддівства. Також новообраний президент має за цей час вирішити питання телетрансляцій матчів.

Суперником В.Данілова на виборах був Сергій Харченко.