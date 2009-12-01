На будівництві стадіону до Євро-2012 загинув робітник

Варшава. 1 грудня. УНІАН. У Варшаві на місці будівництва стадіону до Євро-2012 стався нещасний випадок, в результаті якого загинув один робітник, а другий був важко поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, робітники знаходилися у спеціальному ліфті, що відірвався від кріплення і впав із висоти 6-8 м (за офіційними даними) та понад 15 м (за свідченнями очевидців, слова яких наводить TVN24).

Поранений робітник з численними переломами був доставлений до лікарні.