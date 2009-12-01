ФФУ не хоче бачити Данілова депутатом

Нинішній президент об`єднання професійних футбольних клубів України Прем`єр-ліга Віталій ДАНІЛОВ може брати участь у виборах нового керівника цієї організації, але у разі обрання він зобов`язаний буде скласти з себе повноваження народного депутата України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», відповідний витяг з протоколу засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ) було вчора одержано ФК «Металіст» у відповідь на прохання клубу відмінити реєстрацію В.ДАНІЛОВА як кандидата на посаду ОПФКУ Прем`єр-ліга у зв`язку з тим, що він є народним депутатом і виконання ним функцій президента ОПФКУ Прем`єр-ліга порушує Закон «Про статус народного депутата».

«КДК ФФУ вимушений констатувати, що, дійсно, обставини справи свідчать про неможливість поєднання посади президента ОПФКУ Прем`єр-ліга зі статусом народного депутата», - говориться у витягу з протоколу засідання КДК ФФУ.

Водночас КДК відмовив клубу «Металіст» у повному задоволенні його заяви. Свою позицію члени КДК аргументували тим, що не можуть визначати замість В.ДАНІЛОВА ту частину його несумісного статусу, яку він має буде залишити у разі обрання його президентом ОПФКУ. Відповідно, комітет не має повноважень вживати превентивних заходів щодо участі В.ДАНІЛОВА у виборах президента Прем`єри-ліги, що відбудуться 1 грудня.

«КДК ФФУ може рекомендувати у разі обрання В.ДАНІЛОВА на посаду президента ОПФКУ Прем`єр-ліга беззаперечно дотримуватися вимог чинного законодавства щодо добровільного припинення ним свого статусу народного депутата в порядку, передбаченому Законом України «Про статус народного депутата України», - говориться в документі.

У прес-службі також звернули увагу на експертний висновок фахівців національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого щодо ситуації. На думку експертів, народний депутат не може стати президентом ОПФКУ Прем`єр-ліга незалежно від того, оплачується його діяльність на посту футбольного функціонера чи ні. Юристи зазначають, що відповідно до чинного законодавства депутатський мандат не сумісний з іншими видами діяльності. Зокрема, народний депутат не має права займатися ніякою оплачуваною роботою, крім депутатської, зокрема й на умовах сумісництва.

«Здійснення повноважень на посту президента Прем`єра-ліги є оплачуваною працею, і це обов`язкове визначення не залежить від того, одержує чи ні фактично заробітну плату людина, яка його обіймає. Навіть якщо народний депутат України, який обіймає пост президента Прем`єра-ліги, виконує обов`язки на безплатній основі, це не означає, що на нього не розповсюджуються норми законодавства про заборону виконувати іншу оплачувану роботу, зокрема на умовах сумісництва», - зазначають в своєму роз`ясненні експерти академії.