Бєланов несподівано знявся з виборів президента Прем'єр-ліги

Володар "Золотого м`яча" 1986 року Ігор Бєланов несподівано зняв свою кандидатуру в боротьбі за посаду президента Прем`єр-ліги України.

Про це він заявив в ефірі "Першого національного", повідомляє "Чемпіон".

За словами Бєланова, таке рішення спричинено тим, що більшість президентів клубів, які візьмуть участь у голосуванні, "не хочуть сваритися з власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим і тому проголосують за нинішнього главу ліги Віталія Данілова".

"Не бачу сенсу приходити на прес-конференцію, розповідати, коли мені люди кажуть: яке б у тебе програма не була, у нас вже все вирішено. Так навіщо мене підставляти під все це і робити з мене клоуна?", - додав легендарний екс-футболіст.

Таким чином, у виборах, які відбудуться у вівторок, 1 грудня, візьмуть участь лише Віталій Данілов та Сергій Харченко.