France Football назвав володаря "Золотого м`яча"

Нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі став володарем "Золотого м`яча" - призу, який журнал France Football присуджує кращому футболістові Європи за підсумками року. Результати голосування підбито 1 грудня.

У боротьбі за престижний трофей аргентинець встановив своєрідний рекорд премії, одержавши більш ніж удвічі більше очок, ніж лауреат минулого року - португальський півзахисник мадридського "Реалу" Кріштіану Роналду. Мессі, який виграв 2009 року у складі "Барселони" всі три турніри, в яких каталонський клуб брав участь, одержав 473 очки з 480 можливих, тоді як Роналду набрав лише 233.

Замикає трійку хавбек "Барселони" Хаві, в активі якого 170 очок. Крім Мессі та Хаві у верхній частині списку фінішували ще кілька нинішніх і колишніх гравців каталонської команди. Це півзахисник Андрес Іньєста (4-е місце - 149 очок), нападаючий Златан Ібрагимович (7-е місце - 50 очок), а також Самуель Ето`О (5-е місце - 75 очок), який виступає нині за міланський "Інтер".

Премію кращому футболістові Європи за версією кореспондентів France Football журнал вручає з 1956 року. Частіше за інших нагороду отримували німецькі футболісти, а рекордсменами за кількістю "Золотих м`ячів" є Йохан Кройф, Мішель Платіні та Марко ван Бастен.

Мессі став першим футболістом з Аргентини, який одержав цей трофей.

Лента.ру