Шовковський - серед номінантів на найкращий епізод туру ЛЧ (відео)

На своєму офіційному сайті Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проводить голосування, визначаючи найкращий ігровий епізод 5-го туру Ліги чемпіонів. Серед номінантів організації - шість футболістів: півзахисник збірної Німеччини і мюнхенської «Баварії» Бастіан Швайнштайгер, голкіпер турецького «Бешикташа» Рушту Речбер, хавбек московського ЦСКА Мілош Красіч, форвард «Барселони» Педріто, нападник бельгійського «Стандарда» Дьєдоне Мбокані і воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський.

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Наш голкіпер номінований за сейв у матчі з «Рубіном» після удару Домінгеса, пише "Блік". «Воротар киян став одним з героїв найяскравішого моменту першого тайму, а може, й усієї зустрічі. Голкіпер показав чудеса реакції, зумівши парирувати майстерний удар Алехандро Домінгеса «ножицями» через себе», – так пояснив свій вибір УЄФА. Відзначимо, що станом на вечір неділі СаШо займав друге місце, набравши 21 відсоток голосів. Голосування триватиме до 7 грудня.

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