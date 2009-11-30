Результати 15-го туру: "Металіст" потіснив "Шахтаря"
Наступні матчі відбудуться 5 грудня
Результати усіх матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург З - Динамо 0:0
Арсенал - Металіст 1:2 (Хомин 47 - Олійник 51, Обрадович 65 пен.)
Зоря - Чорноморець 0:1 (Балашов 89)
Оболонь - Металург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхітарян 24).
Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67)
Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67)
Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75)
Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89)
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Тепер у Динамо 36 очок, Металіста 32, Шахтаря 31.
Дніпро 25, Металург Д 24, Таврія 23, Карпати 21
Оболонь 18, Ворскла 16, Арсенал 16, Іллічівець 15
Металург З 13, Чорноморець 12, Зоря 11, Закарпаття 10, Кривбас 7.
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Наступні матчі відбудуться 5 грудня
Металіст - Оболонь
Дніпро - Металург Д
Металург З - Таврія
Карпати - Ворскла
Чорноморець - Динамо
Арсенал - Зоря
Кривбас - Шахтар
Закарпаття - Іллічівець