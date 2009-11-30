Результати 15-го туру: "Металіст" потіснив "Шахтаря"

11:50, 30 листопада 2009
Футбол 2012
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Наступні матчі відбудуться 5 грудня

Результати усіх матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург З - Динамо 0:0

Арсенал - Металіст 1:2 (Хомин 47 - Олійник 51, Обрадович 65 пен.)

Зоря - Чорноморець 0:1 (Балашов 89)

Оболонь - Металург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхітарян 24).

Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67)

Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67)

Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75)

Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89)

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Тепер у Динамо 36 очок, Металіста 32, Шахтаря 31.

Дніпро 25, Металург Д 24, Таврія 23, Карпати 21

Оболонь 18, Ворскла 16, Арсенал 16, Іллічівець 15

Металург З 13, Чорноморець 12, Зоря 11, Закарпаття 10, Кривбас 7.

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Наступні матчі відбудуться 5 грудня

Металіст - Оболонь

Дніпро - Металург Д

Металург З - Таврія

Карпати - Ворскла

Чорноморець - Динамо

Арсенал - Зоря

Кривбас - Шахтар

Закарпаття - Іллічівець

 

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