Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України

Чотири гри, два рахунки

Результати суботніх матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу: Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67) Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67) Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75) Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89) Тур завершиться завтра поєдинками (набрані очки): Арсенал (16) - Металіст (29) Зоря (11) - Чорноморець (9) Оболонь (15) - Металург Д (24) Металург З (12) - Динамо (35)

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