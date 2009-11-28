Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України

20:57, 28 листопада 2009
Футбол 2012
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Чотири гри, два рахунки

Результати суботніх матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу:

Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67) 

Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67)

Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75)

Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89)

Тур завершиться завтра поєдинками (набрані очки):

Арсенал (16) - Металіст (29)

Зоря (11) - Чорноморець (9)

Оболонь (15) - Металург Д (24)

Металург З (12) - Динамо (35)

 

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