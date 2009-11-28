Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України
20:57, 28 листопада 2009Футбол 2012
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Чотири гри, два рахунки
Результати суботніх матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу:
Дніпро – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезньов 69 – Цуррі 30, 67)
Шахтар – Таврія 3:0 (Адріано 10, 85, Ілсіньо 67)
Карпати – Іллічівець 2:2 (Федецький 40, Кажанов 73 – Мельник 24, Пуканич 75)
Закарпаття – Кривбас 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксьонз 89)
Тур завершиться завтра поєдинками (набрані очки):
Арсенал (16) - Металіст (29)
Зоря (11) - Чорноморець (9)
Оболонь (15) - Металург Д (24)
Металург З (12) - Динамо (35)
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