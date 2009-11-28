Суркіс обіцяє посилити ліміт на легіонерів

Ліміт на легіонерів в українському чемпіонаті посилюватиметься. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс.

За його словами, з наступного сезону на полі під час матчів внутрішнього чемпіонату і Кубка України одночасно повинно знаходитися не менше 5 українців (зараз - 4), а ще через рік - не менше 6 українських гравців.

"Це принципова позиція, і вона буде дотримана. Хай говорять про те, що це несправедливо по відношенню до когось, що одна команда тоді скуповуватиме всіх українських гравців, хай говорять, хай купують. Але таким чином футболісти-українці матимуть більше ігрової практики, а збірна - більше кваліфікованих виконавців. Хтозна якби ми свого часу не ввели ліміт, чи мали ми б зараз цих молодих збірок - тих же Ракицького, Кобіна, Хачеріді, чи була б у них тоді можливість проявити себе в клубах", - пояснив свою позицію Григорій Суркіс.

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