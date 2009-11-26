У чому Данілов переконуватиме Суркіса і Коломойського

Віталій Данілов збирається переконати п`ять клубів прем`єр-ліги вступити в об`єднаний телевізійний пул.

Про це кандидат на посаду президента ліги заявив на прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент "Чемпіона".

"Наразі у пулі прем`єр-ліги перебуває тільки 11 клубів. У статуті УПЛ чітко записано, що всі права мають передатися прем`єр-лізі для їх реалізації одним пулом. Всі люди комерційні, всі дорослі, розуміють, що краще продавати продукт цілим, ніж його дробити. Ми налагодимо відносини після виборів шляхом переговорів та переконання". - сказав Данілов.

За його словами, зараз у ліги "покращився пакет і титульні спонсори, тому збільшаться прибутки клубів".

На думку чинного керівника ліги, канали, які транслюють матчі УПЛ, мають відповідати тим вимогам, які висуває ліга та рекламодавець.

Також Данілов прокоментував бажання Ігоря Суркіса транслювати матчі "Динамо" на 1+1: "Ми будемо тільки раді, що наші матчі будуть транслюватися на 1+1. А щодо комерційної сторони питання ми завжди можемо домовитися. Які можуть бути санкції (до клубів - ред.), якщо нас будуть показувати на 1+1? Наш комерційний відділ зуміє переконати всіх, щоб не застосовувати ні до кого жодних санкцій".

Нагадаємо, зараз не перебувають у пулі прем`єр-ліги "Динамо", "Металіст", "Арсенал", "Дніпро" та "Кривбас".