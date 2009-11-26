Німеччина одягне українських правоохоронців Євро-2012

МВС України отримає від Німеччини партію засобів фізичного захисту для міліціонерів внутрішніх військ та спецпідрозділів «Беркут».

Про це повідомляє посольство ФРН в Україні.

Загальна вартість наданого спорядження складає 100 тис. євро. Ця допомога входить у програму обміну досвідом між державами в контексті проведення в Україні Євро-2012.

Зокрема минулого року Німеччина вже надала Україні першу партію міліцейського обладнання також на суму 100 тис. євро. Крім того, співробітники посольства відзначили, що німецькі фахівці систематично беруть участь у семінарах та робочих візитах на яких обмінюються з українськими міліціонерами практичним досвідом роботи на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року.

Інформаційний центр "Україна - 2012"