Хто розсудить “Шахтар-Брюгге”
17:20, 26 листопада 2009Футбол 2012
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Два Сабо, один з яких Шандор
Поєдинок п`ятого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА, у якому «Шахтар» 3 грудня прийматиме «Брюгге», розсудить угорська бригада арбітрів на чолі з Жолтом Сабо.
На бічних лініях йому асистуватимуть Роберт Кишполь та Жолт Варга. Додатковими рефері у цього матчі призначені Шандор Сабо та Гергей Шуйок. Обов`язки четвертого судді та делегата УЄФА покладені на Петера Соймоши (Угорщина) та Веліда Імамовіча (Боснія і Герцоговіна) відповідно. Фін Кай Натрі на цьому матчі виступить у ролі суддівського спостерігача.
Прес-служба ФК «Шахтар»
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