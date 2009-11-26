Хто розсудить “Шахтар-Брюгге”

Поєдинок п`ятого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА, у якому «Шахтар» 3 грудня прийматиме «Брюгге», розсудить угорська бригада арбітрів на чолі з Жолтом Сабо.

На бічних лініях йому асистуватимуть Роберт Кишполь та Жолт Варга. Додатковими рефері у цього матчі призначені Шандор Сабо та Гергей Шуйок. Обов`язки четвертого судді та делегата УЄФА покладені на Петера Соймоши (Угорщина) та Веліда Імамовіча (Боснія і Герцоговіна) відповідно. Фін Кай Натрі на цьому матчі виступить у ролі суддівського спостерігача.

Прес-служба ФК «Шахтар»