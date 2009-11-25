Українці проконсультуються з німцями

Керівники та експерти УЄФА неодноразово звертали увагу осіб, відповідальних за організацію та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, на необхідність залучення міжнародних консультантів на різних етапах підготовчого процесу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У зв’язку з цим Місцевий організаційний комітет «Євро-2012 Україна» розпочинає співпрацю з компанією GTZ задля залучення до процесу підготовки та проведення в Україні Євро-2012 технічної допомоги, що її надає уряд Федеративної Республіки Німеччина. Цю ініціативу МОК «Євро-2012 Україна» підтримали Координаційне бюро при Секретаріаті Кабміну та Міністерство економіки України.

Наприкінці цього тижня − 26-27 листопада 2009 року − Київ прийматиме семінар-нараду «Підготовка України до чемпіонату Європи Євро-2012 − питання, що потребують вирішення» за участю представників Посольства ФРН в Україні, компаній GTZ, Lufthansa Consulting, провідних експертів у питаннях організації функціонування стадіонів, аеропортів, забезпечення мобільності, безпеки, промоції приймаючих міст. Від нашої країни в цьому зібранні візьмуть участь фахівці МОК «Євро-2012 Україна», Координаційного бюро, профільних міністерств, задіяних у підготовці до Євро-2012, представники приймаючих міст, стадіонів та аеропортів, які обслуговуватимуть Турнір.

Залучення технічної допомоги дозволить Україні використовувати досвід провідних країн з організації спортивних заходів світового масштабу та суттєво підвищити якість планувальних документів.

Фахівці МОК «Євро-2012 Україна» тісно співпрацюватимуть із німецькими експертами з метою напрацювання конкретних планів дій за кожним із напрямків підготовки до Турніру.

Детальніше про німецько-українську співпрацю можна дізнатися на прес-конференції, що відбудеться у п’ятницю, 27 листопада, в київському готелі «Прем’єр Палац» (початок − об 11.00). Акредитація журналістів − за редакційними посвідченнями.