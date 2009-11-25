Шовковського визнали найкращим
11:16, 25 листопада 2009Футбол 2012
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Ярмоленко і Вукоєвіч – найгірші
Найвищим рейтингом у матчі 5 туру Ліги чемпіонів "Рубін" - "Динамо" відомий портал goal.com відзначив голкіпера української команди Олександра Шовковського - 8.5 бала, пише Champion.
Юссуф і Мілевський отримали оцінку 7,5.
Нінкович, Шевченко та Бетао мають 7 балів.
Єрьоменко, Маграо та Михалик, за версією видання, напрацювали на 6 балів.
Найгірші оцінки у Ярмоленка та Вукоєвіча - по 5,5 бала.
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