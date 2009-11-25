Шовковського визнали найкращим

Ярмоленко і Вукоєвіч – найгірші

Найвищим рейтингом у матчі 5 туру Ліги чемпіонів "Рубін" - "Динамо" відомий портал goal.com відзначив голкіпера української команди Олександра Шовковського - 8.5 бала, пише Champion. Юссуф і Мілевський отримали оцінку 7,5. Нінкович, Шевченко та Бетао мають 7 балів. Єрьоменко, Маграо та Михалик, за версією видання, напрацювали на 6 балів. Найгірші оцінки у Ярмоленка та Вукоєвіча - по 5,5 бала.

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