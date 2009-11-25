Газзаєв на щось розраховує

Післяматчеві коментарі головних тренерів “Динамо” і “Рубіна”.

"Динамо" було ближчим до перемоги у матчі з "Рубіном". Про це після матчу заявив наставник киян Валерій Газзаєв, повідомляє championat.ru.

"Це була напружена гра, було дуже багато єдиноборств, гравці не шкодували себе, прагнули добитися результату. Я дуже задоволений діями своїх підопічних, ми чудово грали і були ближчими до перемоги. Шкодую, що не виграли", - каже наставник.

“У будь-якому випадку все вирішиться в останньому турі. Сподіваюся, і "Рубін", і "Динамо" вийдуть в плей-офф ", - говорить Газзаєв.

"Як і передбачали, гра вийшла важка, в`язка. Вдячний хлопцям за повну самовіддачу. Можна говорити про нереалізовані моменти, але в цілому нічия - закономірний підсумок", - заявив Бердиєв.

"Якого одного гравця з київського "Динамо" я взяв би у свою команду? Думаю, Мілевського", - додав головний тренер “Рубіну”.

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