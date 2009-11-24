Закінчився матч Барселона - Інтер
23:54, 24 листопада 2009Футбол 2012
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Усе вирішить шостий тур
Закінчився матч п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі F між Барселоною і Інтером.
Барселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Родрігес 26)
За тур до кінця раунду в групі лідирує Барселона - 8 очок, у Інтера і Рубіна - по 6, у Динамо - 5 очок.
Шостий тур відбудеться 9 грудня. Динамо в Києві прийматиме Барселону, а Рубін поїде до Італії.
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