Закінчився матч Барселона - Інтер

Закінчився матч п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі F між Барселоною і Інтером.

Барселона - Інтер 2:0 (Піке 10, Родрігес 26)

За тур до кінця раунду в групі лідирує Барселона - 8 очок, у Інтера і Рубіна - по 6, у Динамо - 5 очок.

Шостий тур відбудеться 9 грудня. Динамо в Києві прийматиме Барселону, а Рубін поїде до Італії.

